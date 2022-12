REssources pour série JBL Pro CBT

Pour votre prochain projet audio installé, découvrez le guide de conception pour surmonter les défis des environnements acoustiques hautement réfléchissants ou réverbérants. Les systèmes CBT concentrent l’énergie sonore avec précision et uniquement sur le public, et ils le font avec des performances sonores rivalisant avec certains des line array les plus complexes et les plus coûteux. L’encombrement, la facilité de déploiement et l’esthétique sont bien mieux adaptés aux espaces architecturaux sensibles que les systèmes line array typiques. ■

Différentes ressources vidéo sont proposées par la marque, et le guide est à consulter sur le site Harman