Dans le cadre du renouvellement et de l’évolution de son réseau audiovisuel, la grande halle de la Villette (EPPGHV) s’est dotée d’une infrastructure Riedel MediorNet et Artist pour la distribution et la gestion des signaux vidéo, audio, data et intercom à travers l’ensemble de ses espaces scéniques. La modularité et la puissance des outils de distribution tels que les modules MicroN-UHD alliés à une matrice d’intercom de toute dernière génération Artist-1024 intégrant la technologie sans fil Bolero et les interfaces utilisateurs SmartPanel de la série 1200 permettent aux équipes de déployer les six scénographies du site grâce aux racks mobiles conçus à cet effet.