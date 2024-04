Robe équipe le Rocher de Palmer

Espace culturel et salle de concerts situé à Cenon, en banlieue de Bordeaux, Le Rocher de Palmer a ouvert ses portes en 2010 et est devenu un lieu fréquenté par les amateurs de musique live et d’arts de la scène dans la région.

L’établissement comprend plusieurs salles de spectacle, dont une grande salle pouvant accueillir jusqu’à 1 200 personnes, une salle de 650 places assises appelée Salon Musique, et un espace plus intimiste pour des événements de moindre envergure. Récemment, le Rocher de Palmer a ajouté 14 Spiider et 14 Esprite à son installation existante, après l’utilisation réussie d’un premier kit de 10 Spiider pendant quatre ans.