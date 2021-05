ROBE FRANCE AUX OPEN DAYS 2021

Avec la participation de la société Music Plus Grenoble et de l’équipe Robe France, rendez-vous les 2, 3 et 4 juin à l’Espace Centre 2 de Saint-Martin-d’Hères pour découvrir les locaux, sociétés et partenaires de M Group, ainsi que les derniers produits Robe, tels que le LEDBeam 350, le ProMotion ou le Forte. ■

Retrouvez le programme et les inscriptions ici : http://www.m-group.fr/open-days-21