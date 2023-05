Sécurité électrique #8

8E PARTIE – Les onduleurs

L’onduleur est un dispositif d’alimentation électrique qui va générer un courant, souvent alternatif et de la tension du secteur domestique, à partir d’une source d’énergie électrique à courant continu dont la valeur de tension peut être très variable. C’est un élément de puissance qui a de multiples usages, dont l’alimentation de sauvegarde d’appareils alimentés par le secteur.

Les onduleurs sont des dispositifs d’alimentation sans interruption, ou ASI en français, ce qui donne en anglais UPS, pour uninterruptible power supply. Les onduleurs ont pour rôle de protéger les équipements qu’ils alimentent des multiples perturbations qui peuvent survenir sur le réseau électrique : surtensions, sous-tensions, microcoupures, variation de fréquence, distorsion… Des défauts la plupart du temps induits par le matériel branché sur le réseau lui même.

Pourquoi utiliser des onduleurs ?

Interfaçage de circuits électriques de caractéristiques différentes, contrôle de la tension et de la fréquence de la source d’énergie électrique, convertisseur de tension… de multiples applications existent pour les onduleurs. Dans notre univers de l’événementiel, les onduleurs sont très largement utilisés pour pallier les potentielles défaillances du secteur.

Il ne s’agit bien entendu pas d’assurer via des onduleurs une prise de relai de l’alimentation de toute l’installation. En étant capable de déployer de fortes puissances, les groupes électrogènes dont nous avons parlé dans le chapitre précédent de ce dossier répondent si nécessaire à ces besoins.

Un onduleur de bureau, disposant d’une capacité d’énergie réduite, mais assurant la protection du matériel relié ainsi qu’un temps de maintien sous tension suffisant pour éteindre proprement les équipements.

Les onduleurs sont généralement implantés ponctuellement, typiquement pour éviter toute interruption d’alimentation d’appareils électroniques avec processeurs informatiques. Il s’agit des ordinateurs, mais aussi des consoles et pupitres, ainsi que des processeurs pour lesquels l’opérateur voudrait éviter toute coupure d’alimentation. Qui aimerait en effet voir sa console s’éteindre sans préavis et perdre les paramètres non sauvegardés ? Sans parler du temps de redémarrage de l’appareil, parfois plus d’une minute, une bulle temporelle qui paraîtra une éternité à l’opérateur en charge.

Onduler du matériel du domaine de la lumière ou de la vidéo peut aussi avoir un sens, pour préserver le refroidissement forcé d’un VP en cas de coupure de courant par exemple.

Grace aux onduleurs, l’alimentation des appareils est assurée pendant une durée suffisamment longue pour pouvoir sauvegarder le travail en cours et posément analyser la situation pour prendre sereinement des décisions en accord avec l’ensemble de l’équipe.

L’onduleur reconstitue la forme du secteur

Dans nos environnements où cohabitent sur les phases du secteur de multiples appareils aux caractéristiques très disparates, il peut se produire des phénomènes électriques ponctuels tels que des pics de tension ou à l’inverse des sous-tensions.

Bien qu’équipés d’alimentations prévues pour réguler ces variations, il demeure pour les appareils alimentés un risque de dysfonctionnement à court ou moyen terme.

Intercaler entre le secteur et l’appareil un onduleur permet, par la reconstitution de la forme de la tension qu’il assure, de pallier ce type d’aléas.