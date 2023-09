Série CQ Allen & Heath

Allen & Heath présente la série CQ : trois consoles numériques compactes et intuitives à destination des ingénieurs du son, des producteurs, des petites salles de concert, des intégrateurs audiovisuels ou encore des musiciens et groupes. Intégrant un moteur audio à 96kHz, la série CQ se compose des CQ-12T et CQ-18T, des consoles au format desktop dotées d’un écran tactile multi-touch de 7 pouces, ainsi que de la référence CQ-20B, qui elle est au format boitier de scène.

Les trois modèles sont contrôlables avec différentes applications Allen & Heath.

Le CQ-18T dispose de 16 entrées microphones/lignes et d’une entrée stéréo. Plus petit, le CQ-12T intègre 10 entrées microphones/lignes ainsi qu’une entrée stéréo et le boîtier CQ-20B offre 16 entrées microphones/lignes, dont deux utilisables en tant qu’entrées instruments Hi-Z, et deux entrées stéréo.

Le moteur audio, qui utilise la technologie Allen & Heath FPGA, apporte aux CQ de nombreux d’outils assurant un gain de temps pour simplifier les actions fréquentes des utilisateurs. L’assistant de gain règle automatiquement le gain du préampli au niveau optimal puis surveille et ajuste les pics inattendus dans le signal.

La série CQ intègre également une suite d’algorithmes de réverbes, de délais et de modulations de haute qualité, faciles à utiliser grâce aux pré-réglages spécifiques pour différents types d’instruments. Elle est aussi accompagnée de plusieurs applications gratuites. L’application CQ-MixPad propose le contrôle à distance de la console à partir de n’importe quel endroit dans la salle et l’application CQ4You permet aux artistes de prendre la main sur le contrôle de leur mixage personnel via leurs appareils mobiles.

Les CQ-18T et CQ-20B bénéficient également d’un système WiFi double bande intégré haute performance assurant une connexion rapide et aisée aux applications de contrôle sans équipement réseau supplémentaire.