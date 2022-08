Show électro Elrow à Biarritz

Pour ce festival espagnol, Eventlive Group a déployé un système de diffusion JBL VTX, avec, en face, 24 enceintes line array VTX-A12 et dix VTX-A8, accompagnées d’une section de subwoofers dont douze VTX-S28, douze VTX-G28 et douze VTX-B18. Sur scène, six VTX-A8 et quatre VTX-B18 assuraient le retour DJ et six VTX-F12 sonorisaient l’espace VIP. L’ensemble était amplifié par dix VRack 4 de Crown. Le calage du système VTX était effectué via le logiciel Performance Manager, tandis que les techniciens utilisaient l’appli ArrayLink, disposant ainsi des informations et options d’accroche. La distribution audio sur un réseau Dante était gérée par un processeur BLU806 de BSS et le mixage par une console Soundcraft Vi600. ■