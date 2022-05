Showroom SonoVente.com

Le magasin SonoVente.com de Palaiseau a fait peau neuve en agrandissant son showroom dédié à l’univers des guitaristes et bassistes.

Classiques, Folks, électro-acoustiques et électriques, désormais pas moins de 500 guitares et basses sont disponibles au magasin de Palaiseau, dans un univers totalement repensé pour et par des musiciens.

Les espaces Batterie, Claviers, Studio et DJ ont également été modernisés avec ces travaux.

L’occasion pour l’équipe de SonoVente.com d’inaugurer ce nouveau magasin et de recevoir plus d’une centaine de partenaires lors d’une soirée conviviale, sous le signe des retrouvailles, après plus de deux ans sans événement dans la profession. ■