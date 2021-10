SHOWTEC SPOT PHANTOM 250

Cette lyre de 250 W est équipée de six gobos en métal, d’un gobo en verre birotatif et d’un open. Ses deux prismes et ses deux filtres Frost qui se situent sur une seule roue sont commandés par un canal DMX. Deux roues à sept couleurs (plus le blanc) sont aussi intégrées. La deuxième roue est dotée de trois filtres de correction, à savoir CTB, CTO et ½ CTO, chaque couleur se déclinant en trois teintes. Le zoom motorisé et la fonction de mise au point permettent de faire varier le faisceau sur un intervalle allant du faisceau net et précis au faisceau large et diffus. L’effet wash, la commande manuelle et DMX, le module W-DMX en option et les supports Quicklock viennent compléter les fonctionnalités. Compact, il peut être suspendu et est conçu pour les applications en intérieur. ■