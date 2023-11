Shure annonce l’acquisition de Wavemark

Wavemark Ltd. est une entreprise finlandaise de développement de logiciels professionnels. Cette acquisition renforce l’investissement stratégique de Shure dans les logiciels en fournissant aux techniciens audio les outils nécessaires pour travailler en confiance et éliminer les incertitudes liées à un environnement RF encombré et parfois saturé. L’offre logicielle élargie permettra de mettre à disposition des ingénieurs du son un ensemble complet d’outils pour gérer la RF et superviser toutes les sources audio tout au long d’une production, de la planification avant le spectacle à la surveillance et l’écoute pendant le spectacle, pour l’amélioration des performances audio.