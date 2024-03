Shure Microflex Wireless Next2

Ce système sans fil deux canaux offre une solution de captation et de traitement audio adaptée à tout type d’usages. Réunions, cours, formations, workshops, présentations ou encore séminaires, le MXW neXt2 permet aux utilisateurs de moduler leur installation rapidement, que ce soit pour de la visioconférence ou du renfort sonore. L’intégration se fait grâce à un point d’accès combinant récepteur sans fil, chargeur, DSP embarqué et interfaces audio. Il peut être installé en réseau ou utilisé comme un système autonome, grâce aux connexions audio Dante, analogiques et USB. Les micros sont associés au point d’accès par simple appui sur un bouton, et la sélection/coordination des fréquences s’opère automatiquement.