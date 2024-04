Le Stage Blinder Flex Blaze est constitué de huit pods, chacun équipé de LEDs COB de 100 W et de 3 000 K. Il est doté de couleur ambrée et de LEDs RVB pouvant être mélangées pour créer un effet blaze. La fonction RDM (Remote Device Management : contrôle de l’appareil à distance) permet de surveiller les capteurs de température et d’humidité intégrés à la fois dans le contrôleur et dans chaque pod, et ainsi d’ajuster les paramètres à distance. Le boîtier en aluminium est certifié d’un indice de protection IP65. Les supports de fixation sur chaque pod permettent de fixer le projecteur de manière simplifiée. La longueur de câble maximale entre le contrôleur et chaque pod est de 30 m.