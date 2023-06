Starway Baracca 360

Tu me fais tourner la tête

Francesco Baracca est un pilote italien de la Première Guerre mondiale, dont l’emblème était le cheval cabré. À sa mort, sa mère a autorisé un certain Enzo Ferrari à utiliser ce symbole. Aujourd’hui, Starway utilise son nom pour en faire le synonyme d’un beam sans compromis, tout juste sorti de sa R&D. Beam laser s’il vous plaît, type de source qui intéresse de plus en plus les fabricants pour sa bonne tenue à longue portée et pour son très bon rapport luminosité/consommation.

Aspect extérieur

Baracca 360 n’est pas le premier de la famille. Son grand frère, le Baracca, est un projecteur qui détient la même source laser de 260 W, mais doté d’une construction IP65 et d’une focale fixe de 0,8°. Notre 360, s’il n’est que IP20, apporte une rotation infinie sur les deux axes.

Pour ce faire, Baracca 360 est construit de manière très équilibrée. La tête, projecteur éteint, peut être placée dans n’importe quel sens sans qu’elle ne tourne inopinément. Bon point si l’on veut ménager les moteurs lors d’une rotation infinie. Cette tête est étonnamment ronde, très épaisse, comme si l’on avait écrasé un Baracca dans la hauteur. Le moteur de LEDs prend en effet une belle place dans ce logement, et surtout son système de refroidissement, que Starway a adjoint de trois ventilateurs pour une aération efficace.

La machine mesure 51 cm de haut pour une masse de 22 kg. Une belle bête, mais qui reste dans la catégorie moyenne en termes de volume, et surtout manipulable par une seule personne.

Comme pour tous les projecteurs de nouvelle génération Starway, les bras sont quant à eux très droits, avec des arêtes tranchées. La base est très petite comparativement, bien qu’elle contienne tout le nécessaire. En effet, sur l’avant, on retrouve le traditionnel écran de Starway, avec un bouton mode et un cercle de quatre boutons plus un central, le tout flanqué d’un port USB-A dédié aux mises à jour. À l’arrière, la connectique est complète, avec True1 in/out pour l’alimentation et la repique, deux Ethernets et du DMX cinq broches en in/out. Sans oublier l’antenne dédiée au DMX sans-fil compatible Wireless Solution. Deux belles poignées complètent le tableau.

Enfin, sous le projecteur, on trouve quatre camlocks et un point d’accroche pour l’élingue.

Source et optique

Le nez au milieu de la figure, c’est la grande lentille de 13 cm (très épaisse) dont le but est de permettre à Baracca 360 de proposer un bâton de 1,7° fixe (confirmé par nos mesures). En effet, ce projecteur est un pur beam, et hormis avec le dépoli ou les prismes, il sera impossible d’agrandir le faisceau. La source est donc un laser de 260 W blanc.

Starway n’est pas le premier constructeur à proposer ces sources dans un beam, mais la technologie semble s’améliorer, car rien ne distingue le disque ou le bâton d’une source à LED traditionnelle. Starway a fait réaliser une classification de la source qui a été placée en laser de classe 1 « sans danger pendant leur utilisation, même en cas de vision directe dans le faisceau sur une longue période », et en groupe 2 pour la lumière bleue (risque modéré). Ce qui nous intéresse avant tout dans un beam, c’est un bâton très lumineux et présent dans l’espace.

Alors pour la présence, on est servi, avec un trait tout droit qui ne semble pas vouloir s’évaser sur la distance, et question lumière, nous mesurons 159 000 lux à 20 m. Très impressionnant.