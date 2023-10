L’Automobile Club de l’Ouest vient de fêter les 100 ans de sa course mythique des 24 Heures du Mans. Pour cet événement, Leblanc Illuminations, partenaire officiel du centenaire, a fourni des projecteurs Aqua 480 et 60 projecteurs Baracca Starway pour un spectacle son et lumière comprenant un feu d’artifice et 400 drones illuminant le ciel.