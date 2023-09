Structure décentralisée Riedel

Impact Événement reconduit sa confiance en la technologie Riedel MediorNet pour sa toute dernière régie vidéo dédiée à la captation de conventions et manifestations en tous genres. Ce choix est motivé par une plus grande rapidité de déploiement entre les différents lieux grâce à la structure décentralisée de la grille MediorNet. La facilité de mise en œuvre et d’exploitation est également un atout précieux pour les équipes d’Impact Événement. Enfin, la technologie MediorNet va même au-delà des bénéfices d’une grille hybride distribuée puisqu’elle intègre de multiples outils de traitement du signal tels qu’Embedders/De-Embedders audio, Frame Synch., Multi-Viewer, etc.