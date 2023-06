TASCAM Sonicview

Voici une gamme de deux consoles numériques innovantes, aux écrans tactiles personnalisables, aux boutons paramétrables par l’utilisateur, et au logiciel de contrôle intuitif. Parmi les caractéristiques techniques on retrouve une interface Dante, une interface audio USB multicanal, des convertisseurs 96 kHz/32 bits et un traitement FPGA en 54 bits virgule flottante.

La Sonicview 16 offre 16 canaux d’entrées physiques, avec faders motorisés et préamplis micro haut de gamme Tascam HDIA ; la Sonicview 24 en possède 24. L’architecture interne des deux modèles est identique : 44 canaux d’entrée (40 mono et 2 stéréo), 22 bus de sortie Flex, bus de généraux L/R et enregistreur audio stéréo sur carte SD ou USB intégré.