Attiré(e) par les métiers du spectacle et de l’évènementiel ?

Rejoignez une équipe dynamique et une société en pleine expansion pour relever ensemble de nouveaux défis !

Expert Event agit en partenaire technique sur des projets de toutes dimensions et en tous lieux. Nous mettons à disposition de nos clients nos moyens techniques et l’expertise de nos équipes pour leurs évènements.

Fonction :

Sous la responsabilité du Directeur Commercial, le/la technico-commercial(e) est en charge de prospecter des clients, les conseiller et les accompagner afin de solutionner leurs besoins. Vous devrez pouvoir proposer au client une solution technique adéquate et l’accompagner afin de le fidéliser.

Vos missions principales seront :

Réponse aux Appels d’Offre · Assurer le lien avec tous les acteurs intervenant dans la réalisation de la prestation du client · Proposer la meilleure solution technique au client en fonction de ses attentes · Suivi depuis la demande de devis jusqu’à la facturation.

Profil Recherché :

Nous recherchons avant tout une personne ayant de sérieuses bases techniques :

Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le domaine de la prestation technique · Excellentes connaissances techniques dans les domaines audiovisuels · Bonne maîtrise des outils informatiques · Passionné(e) par le domaine du spectacle et de l’évènement · Réactivité et autonomie dans votre travail · Bonne présentation et bon sens relationnel · Possession du Permis B obligatoire et pratique de l’anglais.

Poste :

Contrat à Durée Indéterminée · À pourvoir dès que possible · Rémunération selon profil.

Vous pouvez postuler directement par ici : recrutement@expertevent.com

Ou bien en ligne à l’adresse :

http://www.expertevent.com/offres-d-emploi.htm