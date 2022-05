Territoires : des projets culturels qui misent sur l’implantation locale

Milieu rural, zones péri-urbaines, territoires industriels… Plusieurs structures ont fait le pari de s’implanter dans ces lieux éloignés de l’offre culturelle pour y développer un projet ambitieux. Qu’il s’agisse de centres d’art, de salles de spectacle, de cinémas ou de galeries d’art, ils mènent depuis plusieurs années leur projet dans des zones éloignées de l’offre culturelle. Pour saluer leur engagement et leur donner un nouveau souffle, le ministère de la Culture leur a attribué récemment les appellations « Scène conventionnée d’intérêt national » et « Centre d’art contemporain d’intérêt national », qui reconnaissent leur rôle majeur dans le maillage et l’aménagement culturel des territoires. ■