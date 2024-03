Test comparatif de 10 enceintes amplifiées 12’’

Au siège de la BS à Ris-Orangis

Comment choisir une enceinte 12’’ en fonction de mes besoins ? Que vous soyez un musicien, un DJ animant des soirées, un prestataire ou un utilisateur cherchant le meilleur rapport qualité-prix, ce comparatif vous aidera à choisir en balayant les spécificités de chaque produit. Nous avons passé au crible les dimensions, le poids, la maniabilité, la connectique, les options de traitement DSP mais aussi les performances au travers de mesure et d’écoutes.

C’est au siège de la BS, à Ris-Orangis, que nous avons posé nos valises pendant deux jours afin de passer au crible les 10 enceintes 12’’ amplifiées présentées dans cet article. Un grand merci à Frédéric Gallet, directeur des ventes et du marketing du groupe, pour son accueil et pour avoir mis à notre disposition son studio photo et son espace d’écoute. Cette salle relativement mate sur le plan acoustique nous a permis de mesurer et d’écouter tous les produits dans de bonnes conditions.

Le positionnement en arc de cercle de toutes les enceintes afin de les juger dans les mêmes conditions de distance et de hauteur.

En ce qui concerne les mesures acoustiques, nous avons opté pour des captations avec micro au sol, afin de limiter au maximum les réflexions indésirables. Chaque produit était positionné sur un pied et incliné de telle sorte que le centre acoustique de la caisse vise notre capsule. La distance entre l’enceinte et le micro de mesure était de 2,5 m. Les fabricants retenus pour ce test sont DAS, ElectroVoice, Elokance, FBT, HH Electronics, HK Audio, JBL Professional, QSC, RCF et Yamaha.

Plusieurs critères nous ont amenés à faire le choix de ces marques avec notamment une fourchette de prix, la taille des haut-parleurs avec un 12’’ pour le grave et un moteur aigu 1’’/1,4’’ pour les aigus, la directivité, les presets DSP et la possibilité de les utiliser en mode façade ou retour de scène. À noter que toutes nos enceintes ont des coffrets en plastique. La fourchette de prix visée pour ce comparatif se situe entre 350 €

et 750 €. Les conditions de garantie oscillent entre deux ans et sept ans en fonctions des différentes marques, et un grand nombre d’entre elles proposent une extension gratuite via l’enregistrement du produit sur leur site Internet.

LES ÉCOUTES

Pour juger objectivement de la qualité sonore de chaque produit, nous avons veillé à positionner chaque enceinte sur un arc de cercle et à une même hauteur afin de pouvoir les écouter aux mêmes distances de notre zone d’écoute.

Afin d’évaluer au mieux le rendu électro acoustique de chaque référence, nous utilisons la playlist SONO Mag avec des titres rigoureusement sélectionnés afin de mettre en exergue la dynamique, le respect des timbres et des titres très compressés permettant de se rapprocher d’une sollicitation de type

« club ». Afin de faciliter la comparaison entre les produits, nous avons utilisé une console de mixage pour distribuer le signal à nos dix candidates de manière à pouvoir rapidement basculer de l’une à l’autre. Les morceaux sont tous de haute qualité et seront diffusés via une carte son Audient EVO8, directement raccordée sur la console. Pour juger de la fidélité des timbres, nous utilisons le titre de Diana Krall « Temptation » ainsi que le morceau d’Hadouk Trio « Brasero des soucis ».

L’évaluation de la dynamique se fera à l’aide du titre « The Cost of Freedom » de Marla Glenn et de « Use Me » de Junior Wells. Des titres club ont aussi été joué afin d’évaluer la capacité de chaque enceinte à « encaisser » de fortes sollicitations. Pour ce faire, nous avons utilisé un premier extrait, « The Call » de Soldout, ainsi que « Never Mind » de Infected Mushroom. Enfin, nous avons également évalué le naturel de la voix ainsi que la réserve de puissance avant larsen à l’aide d’un SM58, directement connecté à la console. Enfin, nous tenons à préciser que pour chaque thématique d’écoute, le preset correspondant a été choisi, lorsque disponible sur le produit concerné. Lors de l’évaluation du rendu de la voix par exemple, le preset « speech » était préalablement activé avant de démarrer le test.