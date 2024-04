Test Sowa Pro

L’enceinte autonome danoise au charme scandinave

Sowa est une jeune et dynamique société danoise installée à Copenhague. Elle naît en 2012 de la rencontre de deux étudiants, Andreas et Villads, à l’Université Technique Danoise (DTU). La Sowa Pro et One, les deux modèles proposés, viennent faire leur place dans un marché concurrentiel où l’offre d’enceintes de diffusion autonomes et connectées est pléthorique ! Alors, quelle est la valeur ajoutée de cette jeune startup danoise ?

Vous avez dit Sowa ?

Depuis 2023, cette jeune startup danoise fait distribuer par la société MID Audio ses deux modèles d’enceintes autonomes connectées, la Pro et la One.

Pendant ses études, Andreas Ranch travaillait sur de grands événements et avait mis en place de nombreux systèmes de sonorisation, notamment lors des tournées d’artistes danois renommés à travers le pays. Villads Sørensen a toujours été passionné par les startups technologiques et a contribué au développement d’Airtame 2, une solution de partage d’écran sans fil. Lors d’un cours d’innovation, les planètes se sont alignées lorsque les deux amis ont proposé le concept d’un système de haut-parleurs de sonorisation sans fil. Sowa était né !

Avec le soutien d’acteurs majeurs de l’audio danois, notamment des investisseurs et des membres du conseil d’administration de TC Electronics et Dynaudio, Andreas et Villads ont lancé le haut-parleur sans fil à faible latence Sowa Pro au cours de l’été 2021. La volonté de la société est clairement affichée. Un système audio professionnel d’une grande simplicité d’utilisation, destiné aux conférenciers pour des salles de différentes tailles.

Petite et légère, elle sait trouver sa place sur stand.

L’enceinte qui se remarque

Ces deux modèles sont destinés aux conférenciers, mais auraient toute leur place pour la diffusion de musique d’ambiance, comme lors d’une soirée d’entreprise. Même si ces enceintes pourraient être utilisées dans une soirée DJ de petite gauges le système est pensé pour des lieux plus ou moins compliqués à sonoriser où la distribution d’une alimentation secteur est absente, problématique, ou encore parce que le passage de câbles n’est pas envisageable. Et qui dit facilité d’installation, dit également facilité de rangement. Le système Sowa est une enceinte assez petite pour être discrète et suffisamment grosse pour être mise en valeur. Mais du fait de son format et de ses caractéristiques, elle semble se prêter à une utilisation plus ponctuelle.

Là où certains constructeurs proposent des enceintes rectangulaires pour ce type de diffusion, dans un boîtier plastique et aux performances moyennes, Sowa prend le parti de la qualité et de la simplicité avec un boîtier en bois robuste à l’allure scandinave pleinement assumée. L’enceinte se doit d’être élégante et peut-être même éco-responsable !

Différence entre la Sowa Pro et la One

La réalisation des deux enceintes est strictement la même. Seule différence, l’absence d’entrée combo XLR / jack 6,35 mm et des fonctionnalités afférentes sur la One. C’est pour cette raison que nous traiterons uniquement de la Pro dans ce banc de test.

Utilisation et ergonomie

Le panneau arrière regroupe toutes les fonctionnalités de la Sowa. La connexion Bluetooth se fait en mode Host sans aucune difficulté.

On y trouve donc toutes les commandes clairement identifiées et ornées d’un éclairage blanc et bleu en fonction de l’état du paramètre. Les commandes rotatives sont équipées d’un éclairage circulaire permettant de repérer la course du potentiomètre. L’action des commandes et boutons est précise et agréable au toucher.

Les trois types d’entrées sont accessibles sur le panneau arrière : une entrée auxiliaire au format jack 3,5 mm et un volume est disponible, la sélection du Bluetooth et son appairage, et enfin l’entrée combo XLR/jack 6,35 mm avec son volume et une sélection de trois types de micro. Essayé en mode Handheld avec un SM58, il diffuse une voix agréable à l’écoute, précise et bien équilibrée. Sowa a intégré un traitement pour ce type de micro dynamique qui utilise une égalisation, un noise gate et un compresseur. L’accroche du signal ne s’effectue qu’à un niveau d’entrée du micro proche du maximal. On remarquera l’absence d’alimentation fantôme.

Un bouton d’activation de chaque fonction est présent sur chaque entrée, Bluetooth, Aux, Mic Input. Le mixage du Bluetooth n’est possible qu’avec une seule autre entrée. Donc au choix, l’auxiliaire ou le micro.

Concernant le Bluetooth, il est possible de désactiver cette entrée sans perdre la connexion avec le périphérique, donc pas de reconnexion à refaire.

Pour la diffusion de musique, que ce soit en Bluetooth ou par l’entrée Aux, le son est de bonne qualité. Une reproduction plutôt fidèle de la musique et de manière équilibrée sur l’ensemble du spectre. Pour une enceinte de 6’’, la qualité sonore est au rendez-vous.

Le choix du canal peut être, suivant les configurations, particulièrement intéressant. Dans le cas où on dispose plusieurs enceintes réparties à droite et à gauche d’un auditoire, il est possible de définir un canal droit ou gauche pour chacune des Sowa. Les auditeurs auront donc la possibilité d’avoir une écoute stéréophonique.