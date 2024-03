FBT JMaxX 112A

Quand qualité rime avec modularité

La gamme JMaxX de la marque comporte trois modèles d’enceinte large bande avec un 10’’, un 12’’ et un 14’’. Il s’agit d’une déclinaison de la précédente famille ProMaxX avec une connectique et un DSP simplifiés.

Sans être inesthétique, on note immédiatement une grille qui recouvre uniquement la partie inférieure de l’enceinte, laissant apparaître un large pavillon à nu. Cela donne l’impression d’une finition un peu moins professionnelle que ses rivales. On constate que la caisse est assez imposante sur la largeur. Elle est équipée de deux poignées, une sur le dessus et l’autre sur la face latérale gauche. Cela ne gêne en rien les manipulations dans la mesure où l’enceinte est remarquablement légère avec seulement 13,8 kg sur la balance, l’une des meilleures sur ce point.

Elle est équipée d’un haut-parleur de grave 12’’ et d’un moteur d’aigu de 1’’. Le large pavillon permet une dispersion de 90° sur l’horizontal et 60° sur la verticale. L’appairage Bluetooth n’est pas prévu sur ce modèle au même titre que l’utilisation d’une application de contrôle externe. On retrouve un puits de 35 mm pour un montage sur pied ainsi que deux inserts M10 pour pouvoir la suspendre ainsi que la possibilité de l’accrocher via une potence murale fournie comme accessoire optionnel. À noter que l’enceinte est conçue de telle sorte que trois positions en retour sont possibles (un angle de 12°, 40 ou 55°).