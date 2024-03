rcf art 912 a

Une enceinte plug & play, on branche et ça sonne

La gamme ART 9 comprend six références d’enceintes amplifiées large bande 10’’, 12’’, 15’’. Les autres modèles proposent des moteurs d’aigu plus importants et une pression acoustique accrue.

Sa forme rectangulaire lui confère une esthétique assez classique et passe-partout dans un environnement professionnel. Elle présente des dimensions assez imposantes par rapport à la moyenne des autres enceintes. Son poids est aussi au-dessus de la moyenne avec une masse de 19 kg sur la balance. Sa grille perforée laisse apparaître le pavillon à directivité constante à conception asymétrique TRW (True Resistive Waveguide) promettant une distorsion réduite des hautes fréquences. Un moteur d’aigu 1’’ vient diffuser au travers de ce dernier.

Pour la partie grave, nous retrouvons un haut-parleur de 12’’ qui est contrôlé grâce au BMC (Bass Motion Control), exclusivité DSP de chez RCF qui promet une optimisation de l’excursion du haut-parleur et une bande passante étendue. L’enceinte est équipée de trois poignées, deux sur les côtés et une sur le dessus, ce qui s’avère pratique au vu du poids assez important de la demoiselle.

Elle est équipée d’un simple puits de 35 mm pour montage sur pied à 0° et de trois inserts M10 pour accrocher l’enceinte via des accessoires optionnels. Pas d’appairage Bluetooth ni d’application dédiée. La connectique est ultra simple puisque munie d’une seule entrée audio combo jack-XLR line.