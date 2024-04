La tournée de Lomepal s’est achevée à l’Accor Arena de Paris. La scénographie de « Mauvais Ordre Tour » a mis en scène des structures métalliques qui se construisaient au fur et à mesure du spectacle. Pour l’éclairage, le concepteur lumière Riccardo Piscopiello a choisi des projecteurs Robe fournis par MPM Audiolight.

On comptait 28 Forte, avec de deux systèmes de poursuite RoboSpot pour contrôler simultanément six Forte, dont quatre Forte dédiés à l’artiste (face et latéral). 24 MegaPointe étaient répartis sur la scène, tandis que 24 autres MegaPointe étaient positionnés en contre et dirigés vers le public. Deux LEDBeam 350 accompagnaient l’artiste lorsque celui-ci apparaît seul sur scène.