TRANSMETTEURS VIDÉO ECLER

Disponibles sous les références VEO-XTT44 et XRT44, cet émetteur et ce récepteur vidéo professionnels HDBaseT se destinent à l’installation, dans les lieux privés ou encore les commerces. Compatibles avec les derniers formats tels que le 4K/UHD et le HDR, leur bande passante est de 18 Gbps. Les liaisons sont possibles en 4K jusqu’à 40 m et en 1080p jusqu’à 70 m, via un simple câble CAT. Un de-embedder in-tégré extrait le signal audio sous forme de stéréo disponible sur deux sorties Euroblock symétriques. Sont aussi disponibles chez Ecler les câbles HDMI de la série VEO. De forte section, ils sont robustes et compatibles avec les formats exigeants tels que la 4K. ■