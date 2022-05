Un loft équipé

Situé près de l’aéroport de Boos (Seine-Maritime), Le Loft offre des espaces de réception, bar, salon privatif et salle de séminaire. Silam Equipement a installé un système de diffusion sonore dans la salle de séminaire composé de deux enceintes JBL CBT70J-1 et d’un subwoofer SB2210 intégré dans le mur, l’ensemble piloté par un processeur de diffusion DRPA2 de dbx et une amplification Crown comprenant deux XTI2002. Les jardins extérieurs sont parés de projecteurs Halto avec quarante-huit encastrés de sol UND 43 RGBL pour la mise en valeur des arbres et massifs et huit SPO 15 RGBL équipés de filtres holographiques 60 x 10° et 80° pour l’illumination rapprochée d’éléments de décoration. Vingt-cinq projecteurs sur batterie BoxKolor UHD de Starway complètent l’équipement. ■