Une soirée monstrueuse avec JBL

Le 31 octobre 2023, le Zénith de Montpellier accueillait la soirée FCKG Halloween 2023. Plus de 10 000 spectateurs ont assisté à un spectacle hors du commun, avec les artistes Dr. Peacock, Mandragora, A5km, Expulze & Narfos, Uphoria, Teksa, Cactus et Mammuth. Pour l’occasion, une décoration terrifiante et un système sonore JBL Professional étaient mis en place. Pan Pot a fourni un kit JBL dont le système principal se composait de vingt VTX V25, associé à huit VTX V20 par côté et quatre VTX A8 en renfort. Dix-huit VXT B18 suspendus en point mono, avec configuration endfire et renfort de douze VTX G28 au sol, et trente amplificateurs I-Tech HD de chez Crown Audio.