Viens dans mon île fête ses 10 ans

Le festival Viens dans mon île organisé sur l’île d’Yeu accueille chaque année des artistes durant trois jours. Les concerts ont lieu au cœur du Fort de la Citadelle, point culminant de l’île. Le Clay Paky Skylos, doté d’une source laser de 300 W, a rayonné de manière visible par moments jusque sur le continent, et ce malgré des conditions météorologiques difficiles. En raison de cette contrainte, l’équipe lumière a préféré laisser le faisceau en blanc pour avoir le plus de luminosité possible. Le Skylos, qui fait partie de la Shield Family IP66, a tourné pendant toute la durée du festival, de 21 h 30 à 6 h 00 du matin, tous les jours, et par tous les temps.