Yamaha MusicCast 200

Cette enceinte trouvera sa place en toute discrétion dans un salon. Elle présente un écran LCD en façade, un lecteur de CD, et permet la lecture de titres stockés en réseau local, via des webradios, ou encore via des plateformes de streaming. Pour jouer des titres stockés sur un téléphone, la connexion Bluetooth et Apple AirPlay 2 reste incontournable. Elle intègre un port USB, une prise mini-jack, une antenne FM, un panneau de contrôle tactile sur la partie supérieure et un chargeur sans-fil Qi pour alimenter un smartphone compatible, complétés par deux HP stéréo de 80 mm et deux tweeters de 25 mm.