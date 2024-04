ZG02 est la dernière-née de la série ZG, une gamme d’interfaces dédiées au streaming de jeux vidéo, offrant aux utilisateurs une expérience de jeu plus immersive. Ce modèle offre toutes les fonctions nécessaires au streaming de jeux vidéo et au chat vocal, avec un objectif plus marqué pour les applications multijoueurs, le tout dans un design compact. L’application dédiée ZG Controller permet aux joueurs de contrôler les fonctions pertinentes, dont Link pour l’ajustement des niveaux en temps réel. Yamaha collabore également avec Elgato, occasionnant une compatibilité avec les appareils Stream Deck, en téléchargeant simplement le plug-in dédié.