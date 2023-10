Le Yamaha R-N600A est un ampli-tuner hi-fi réseau compatible avec MusicCast. Il offre une qualité audio authentique grâce à des fonctionnalités telles que Top-ART (Total Purity Audio Reproduction Technology) et le Sabre ES9010K2M 384 kHz/32 bits DAC (ESS Technology), conçues pour améliorer les performances en matière d’amplification. MusicCast permet la diffusion depuis vos services musicaux préférés. La connectivité USB, la lecture jusqu’à 384 kHz et la sortie pour un caisson de basses externe améliorent l’expérience sonore. Les bornes d’entrée phono sont conçues pour les vinyles, et le connecteur optique améliore la qualité audio du téléviseur. En résumé, le Yamaha R-N600A est un système hi-fi doté d’une grande polyvalence.