Comprendre la lumière

La lumière est un phénomène physique qui nous est aussi familier que mystérieux. Rien de plus banal à nos yeux qu’un lever de soleil. L’allumage ou l’extinction d’un luminaire sont des gestes presque insignifiants. Nous savons jouer avec les effets de transparence du verre ou avec les ombres. Les écrans lumineux font désormais partie intégrante de notre quotidien. Les teintes saturées des LEDs envahissent les rues, les vitrines ou les intérieurs et ne nous surprennent plus.

Mais avec la lumière, rien ne va de soi. Nous croyons distinguer son trajet dans l’espace, nous pensons qu’elle éclaire le monde : rien n’est moins sûr.

Nous la voyons blanche, nous attribuons une couleur à un objet : notre œil nous trompe. La réalité du phénomène lumineux est souvent très éloignée de la perception que nous en avons.

Comprendre la lumière, c’est asseoir les connaissances indispensables à notre travail de technicien, régisseur, designer ou scénographe, que l’on intervienne dans les métiers de l’éclairage scénique, en muséographie, sur des plateaux de tournage, dans des ERP ou tout autre univers où s’utilise la lumière.

Comprendre la lumière, c’est identifier les solutions pour décrypter les données photométriques, évaluer les performances des luminaires, comparer les courbes de distribution spectrale de filtres ou encore calculer les conditions limites d’éclairement de certains objets sensibles.