L’auteur, Eric Moutot

L’auteur : Eric Moutot est ingénieur du son, consultant audio pro et formateur. Il intègre aussi en 2007 l’équipe de SONO Mag comme auteur pigiste et réalise des bancs d’essais de matériel audio, des tutoriels et reportages.

En 2011, il devient rédacteur en chef du magazine.