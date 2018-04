K-Array Pinnacle KR102 I

Le catalogue K-Array est divisé en trois gammes d’enceintes et une d’amplificateurs. Série concert (pour les festivals, tournées et grosses scènes), d’installation (événementiel, lieux publics, etc.), et systèmes portables (systèmes de haute qualité et transportables facilement) ainsi que les amplificateurs Kommander (amplificateurs avec traitement audio intégré). Le système qui nous intéresse ici, le Pinnacle KR102 I, est issu de la gamme de systèmes portables mais les enceintes se retrouvent individuellement dans la gamme d’installation.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Ce Pinnacle KR102 I est composé d’un caisson de basses KMT12 I qui contient l’amplificateur pour tout le système, et d’une enceinte pour les fréquences médiums/aigus, la KK102 I. Le caisson de basses est équipé d’un haut-parleur 12’’ avec aimant néodyme (8 Ω, 500 W) et une bobine de 3’’. Il est capable de reproduire les fréquences allant de 40 Hz à 150 Hz (à ±3 dB) en produisant un niveau de pression acoustique de 128 dB continus (nous ne connaissons pas le protocole de mesure).

Il est capable de tenir une puissance de 400 W AES, l’amplificateur est de classe D et délivre 1 000 W sous 8 Ω. C’est un canal d’amplification identique qui s’occupe de la KK102 I, composée de seize haut-parleurs 2’’ avec aimant néodyme (8 Ω, 30 W) assemblés en ligne. Cette enceinte est capable de reproduire des fréquences allant de 150 Hz à 20 kHz (à ±3 dB) avec un niveau sonore de 124 dB continus. La dispersion horizontale de cette enceinte est de 110°. L’angle vertical est réglable par un interrupteur situé au centre à l’arrière de l’enceinte. Nous avons le choix entre le mode Spot (10°) et le mode Flood (35°). Composés de sources sonores large bande très proches les unes des autres, les éléments de line array tels que dans cette enceinte font appel à la technologie PAT (Pure Array Technology). Sans filtre crossover ni charge reflex, une réponse en phase parfaite est obtenue aussi bien à proximité qu’en champ lointain, faisant de ces colonnes la solution parfaite pour couvrir uniformément de longues distances. La couverture verticale étroite minimise la diffusion du son vers le plafond et le plancher, ce qui augmente l’intelligibilité dans les environnements très réverbérants.