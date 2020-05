01 juin : sortie du livre blanc sonomag

Stoppé net en mars, notre écosystème du spectacle et de l’événementiel fera partie des derniers à retrouver un fonctionnement.

Mais que sera-t-il alors devenu ? Et comment vivre ces semaines, ces mois suspendus, sans totalement les subir ? Peut-on inventer de nouveau comportements, de nouvelles interactions ?

Intimement lié à votre quotidien, SONO Mag a souhaité réinventer son contenu.

Pas de reportage ni de banc d’essai ce mois-ci, mais une mobilisation sans précédent de nos équipes pour recueillir votre parole.

Techniciens, fabricants, intégrateurs, organisateurs, prestataires, producteurs, distributeurs, artistes, élus, financeurs… votre vision du présent et de l’avenir, vos initiatives, vos envies, vos requêtes constituent le cœur de ce livre blanc de l’officiel du son et de la lumière.

Ce numéro de SONO Mag symbolise l’union face à la situation que nous vivons.

Ne pas subir