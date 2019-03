Le projet de création sonore Mixage Fou, qui se déroule jusqu’au 21 mars, invite les créateurs professionnels et amateurs à télécharger et à mixer une banque de sons. Ouvert à tous, il permet tout en matière de montage, transformation et mixage, à la seule condition d’utiliser comme matière première uniquement les sons proposés en une création sonore de 80 secondes ! ■