16 DÉCEMBRE – De l’éveil musical au spectacle vivant

L’attention portée au jeune public et à la création ne cesse de s’affirmer à tous les niveaux du spectacle vivant. L’offre de spectacles pour l’enfance, tout comme la découverte de la pratique musicale, s’amorcent dès le plus jeune âge, et la rencontre avec les œuvres ou les instruments compte parmi les projets d’éducation artistique et culturelle.

Équipes artistiques, spécialistes de l’éveil à la créativité musicale, programmateurs, scènes de diffusion ou festivals, constituent un riche écosystème, porteurs d’ambitions multiples.

Aux démarches de création et d’innovation artistiques répond un engagement actif vers une approche renouvelée du développement de l’enfant. Une matinée de rencontre avec des professionnels pour s’informer sur les réalités d’un métier, en connaître les spécificités, les enjeux et choisir une orientation adaptée.

Créer pour le jeune public : de l’éveil musical au spectacle vivant.

Philharmonie de Paris

16 DÉCEMBRE 2023 DE 10H À 13H

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/rencontre-professionnelle/26541-creer-pour-le-jeune-public?itemId=130116https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/rencontre-professionnelle/26541-creer-pour-le-jeune-public?itemId=130116