La bande dessinée 1,65 μHz de Joseph Sardin propose 52 histoires hebdomadaires pour explorer les métiers du son sous divers aspects : cinéma, spectacle, radio, field recording, et plus encore, avec humour et légèreté. Chaque planche présente de manière ludique le quotidien des professionnels comme les ingénieurs du son, bruiteurs et designers sonores, rendant ce monde accessible à tous. Sardin, fondateur de LaSonotheque.org, s’inspire de ses expériences personnelles pour rendre hommage aux passionnés du son. Créée en 2005, LaSonotheque.org propose des sons libres de droits, des tutoriels, quiz, et un musée des bruits disparus, attirant près de 10 000 visiteurs quotidiens.