16éme édition de CHARTRES EN LUMIÈRES

Cette fête, créée en 2003 à l’initiative de la municipalité pour remercier les Chartrains de leur patience face à des années de travaux de rénovation du centre-ville visant à revaloriser le patrimoine historique de la commune, est devenue la plus grande mise en lumière du patrimoine au monde. Parmi les nouveaux spectacles de cette nouvelle édition, qui a débuté 27 avril et se tiendra jusqu’au 12 octobre, la mise en lumière du portail royal de la cathédrale, baptisée « Chartres, d’hier à demain », portant sur l’histoire du territoire chartrain, ou encore l’illumination de l’Eurélium, le bâtiment historique et ancien hôtel des archives départementales d’Eure-et-Loir, réalisée en hommage à Marcel Proust et au centenaire de son attribution du Prix Goncourt ■