170 ans d’âge

La liqueur Cointreau d’Angers est produite de génération en génération depuis 1849. Un anniversaire que le fabricant a célébré de plusieurs façons lors d’une soirée réservée aux employés dans les Greniers d’Angers et dans la salle des Alambics du Carré Cointreau pour accueillir les influenceurs internationaux. En charge de la prestation complète de ces événements, Discrétion a assuré une mise en lumière composée de plusieurs thèmes et espaces à agencer dans la même soirée. Pour cela, un déploiement de projecteurs Starway composé de huit Servo Spot 15K pour l’éclairage dynamique et la projection de gobos, 24 Servo Color 4K et 24 Parkolor 120HD pour la mise en lumière de l’architecture des lieux et jusqu’à 48 Boxkolor UHD installés en autonome. ■