27e Festival international du cirque de Massy

L a ville de Massy, dans l’Essonne, accueille depuis 1993 un festival international du cirque, devenu une référence dans le domaine. Organisé par une association sans but lucratif, présidée par Bata Gluvacevic depuis 2015, il se déroule dans le parc Georges-Brassens chaque troisième week-end de janvier. Pour l’occasion est érigé un chapiteau sans mâts intérieurs de 48 m de diamètre et 13 m de haut, assurant aux spectateurs une visibilité à 360°. La piste centrale mesure 13 m de diamètre. Les numéros qui s’y succèdent selon deux programmes en alternance sont évalués par un jury, qui décerne les Pistes d’or, d’argent et de bronze. Une véritable consécration pour les lauréats, qui n’ont ensuite aucune peine à trouver des engagements.

UN MLA SINON RIEN

Comme l’expliquait Eric Moutot dans son article sur le Cirque Phénix (SONO Mag n° 440), les spectacles circassiens sont désormais très exigeants en termes de lumières et de son. Un chapiteau comme celui de Massy, qui accueille plus de 2 000 personnes à 360°, avec une entrée de piste à une extrémité, pose un véritable casse-tête au sonorisateur : on lui demande un son impeccable pour tous, mais ses possibilités d’accroche système sont limitées au cadre de l’entrée de piste… au-dessus de laquelle prend place, sur une structure ad hoc, l’orchestre de dix musiciens dirigé par Carmino d’Angelo (le frère de Jean-Yves), qui joue en direct pendant les deux tiers des numéros. C’est l’entreprise Franck Sono, basée à Nemours, qui est depuis trois ans le prestataire lumières et son du Festival international du cirque de Massy. Ses activités : de la prestation et de l’installation fixe, en son et lumières, avec un peu de vidéo. Son originalité : un parc « historiquement » très Martin Audio, avec notamment 32 boîtes de MLA Mini et 40 en MLA Compact, le plus gros kit en France.