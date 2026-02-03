Une belle soirée d’anniversaire

Une prise de son acoustique presque « tout Lewitt », un proscenium s’avançant sur 20 m et un gros système de diffusion d&b calé d’une façon originale afin de couvrir la scène principale et la scène secondaire sans risque de larsen, même avec des serre-têtes : le concert des 30 ans de Matmatah a été marqué du sceau de l’originalité.

Pour ses 30 ans, le groupe brestois Matmatah a vu grand : Bercy, pas moins ! Un pari un peu fou, lancé voici deux ans : près de trois heures de concert, une captation vidéo, des titres choisis dans tout le répertoire, souvent réarrangés pour intégrer les dix musiciens invités (cuivres, cordes…). L’ingénieur du son façade du groupe, Sébastien Lorho (Matmatah, mais aussi Cancre, Skopitone Sisko, Birrd, Lunis…), est un grand adepte des micros Lewitt importés par son vieil ami Bertrand Allaume, et les utilise beaucoup sur scène. Il n’a pas eu peur de se confronter à un one-off qui s’annonçait compliqué : au niveau de la scénographie, certains titres seraient joués sur une seconde scène, située 20 m devant la scène principale, avec des micros HF pour faciliter les déplacements. Au concepteur et caleur système, Toky Rakotoson, de se débrouiller avec ses d&b – d’autant que la première partie assurée par Guillaume Meurice et trois de ses amis, tous en serre-tête, a aussi lieu sur ce proscenium. Nous avons rencontré Sébastien, Bertrand et Toky au studio de répétition Dushow, deux jours avant le concert (le jour même, aucune interview n’aurait été possible !)…

De gauche à droite : Sébastien Lorho (ingénieur du son façade), Aurélien Guilard (responsable HF), Franck Ernould (SONO Mag), Mathilde Dhaussy (responsable plateau et mixage première partie), Benoît Brouillet (retours), Toky Rakotoson (caleur système), Bertrand Allaume (Lewitt).

SONO Mag : Sébastien et Bertrand, on croyait que Lewitt, c’était pour le studio ?

Bertrand Allaume : Pas du tout ! C’est vrai que la marque est plutôt considérée comme telle, mais le catalogue est bien plus large depuis le début. La gamme LCT est effectivement plutôt dévolue au studio, mais les MTP sont destinés d’emblée à la scène, et les DTP à la batterie. La marque commercialise également des interfaces audio.

Sébastien Lorho : Depuis que je mixe Matmatah, j’utilise essentiellement des micros Lewitt sur la batterie. J’ai choisi le kit avec Benoît, le batteur, et le résultat est original. Sur le dessus de la caisse claire, un MTP W950, micro statique de chant filaire, et un Audix D2 en-dessous, que j’utilise pour l’envoi vers réverbe sur certains titres. Sur le charley et la ride, des LCT 140, les overheads en LCT 540, et des DTP 340TT, dynamiques hypercardio sur les toms. Plus un micro à double membrane dynamique/statique dans la grosse caisse, le DTP 640 REX, qui propose trois positions différentes. Sur la basse, pas de micro, c’est DI et simulation d’ampli ; sur les amplis guitare, un Sennheiser e906 et comme Léo voulait absolument un ruban, un Audio-Technica 4081. Et encore un Sennheiser e935 pour les chœurs du bassiste, Éric.

Pour le chant lead, j’utilise une capsule statique 1’’ cardioïde W9 montée sur un émetteur à main Shure PSM-D – la même que sur le micro MTP W950 de la caisse claire. J’aime la couleur de ce modèle, et sur le plateau, je récupère « de l’air » autour, mais c’est joli ; pas comme avec d’autres micros, où l’on récupère tout ce que l’on n’aime pas…