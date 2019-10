391 STUDIO TECHNOLOGIES

Cette unité d’alerte Dante répond aux signaux d’appels intercom (réponse en fréquence 18 Hz à 23 kHz). Compatible avec les installations Dante, elle ne nécessite qu’une connexion Ethernet avec des fonctionnalités PoE (Power over Ethernet) pour fonctionner. Elle ne couvre pas uniquement les besoins de l’intercom et peut répondre à de nombreuses applications, en spectacle, en théâtre… Dans des loges, par exemple, la sortie analogique peut envoyer le signal programme de la salle, et un appel peut être fait depuis la régie avec une LED de couleur et/ ou un bip. Pour plus de détails, rendez-vous chez Pilote Films. ■