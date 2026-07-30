Au GRIM, la 39e promotion de régisseurs en son, lumière, plateau ou vidéo (selon l’option choisie) entre dans sa dernière ligne droite. Sur deux ans, les étudiants suivent 1 500 h de cours et travaux pratiques ainsi que 800 h de stage en entreprise. La première année, pluridisciplinaire, couvre les principaux domaines techniques à travers 700 h de formation et deux stages. Elle permet d’acquérir les bases et de préciser un projet de spécialisation. La deuxième année, centrée sur l’option choisie, comprend 800 h de formation et trois stages, avec un approfondissement des compétences en étude, création et exploitation de dispositifs techniques.