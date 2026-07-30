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39e promotion au GRIM

30 Juil 2026 | News Divers

34 SONO MAGAZINE NEWS GRIMEDIF 39ePromo

Au GRIM, la 39e promotion de régisseurs en son, lumière, plateau ou vidéo (selon l’option choisie) entre dans sa dernière ligne droite. Sur deux ans, les étudiants suivent 1 500 h de cours et travaux pratiques ainsi que 800 h de stage en entreprise. La première année, pluridisciplinaire, couvre les principaux domaines techniques à travers 700 h de formation et deux stages. Elle permet d’acquérir les bases et de préciser un projet de spécialisation. La deuxième année, centrée sur l’option choisie, comprend 800 h de formation et trois stages, avec un approfondissement des compétences en étude, création et exploitation de dispositifs techniques.

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