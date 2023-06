3iS éducation

Quand l’alternance s’allie au spectacle vivant

Le campus 3iS Lyon est situé à Bron, en première couronne de Lyon. L’école est desservie par les transports en commun lyonnais et dispose de plus de 3 000 m2 de locaux neufs et équipés, dédiés aux industries créatives. L’établissement offre un cadre d’apprentissage consacré aux métiers du cinéma, du son et du spectacle vivant. Il accueille aujourd’hui près de 300 étudiants et continue de se développer avec le démarrage de la formation en alternance de régisseur technique du spectacle vivant. Nous sommes allés leur rendre visite.

3iS Lyon appartient au groupe du même nom, et a ouvert ses portes en 2020. Tout commence avec le rapprochement de deux entités, le centre de formation Instic spécialisé dans la formation continue, et 3iS qui souhaitait s’adosser à une structure lyonnaise pour le développement de ses filières dans le domaine des industries cinématographiques et des créations audiovisuelles. 3iS Lyon est né, avec un fort attachement à la formation continue et à l’insertion professionnelle, transmis par Stéphane Annequin, directeur général, et ancien directeur d’Instic.

Dans le précédent numéro de SONO Mag, nous avons publié un dossier formation qui mettait en lumière nos partenaires points relais, via une sélection de formations de leur choix. 3iS Lyon avait décidé de mettre en lumière la formation régisseur technique du spectacle vivant, qui a la particularité de se dérouler sur deux années en alternance (bac + 2), avec une possibilité de spécialisation sur une troisième année.

Une partie de l’équipe 3iS Lyon (du haut vers le bas, puis de g. à dr.) : Emilie Charlin, Frédérique Vermeulen, Fiona Duc, Lucas Buzet, Alice Vadurel, Lina Djaballah, Eléonore Guillot, Franck Lebrun, Didier Borius, Julien Riffard, Stéphane Annequin, Jérôme Casabianca.

Des projets interfilières

Julien Riffard est directeur des études de la formation initiale à 3iS Lyon. Son rôle consiste à coordonner toutes les filières de l’école, incluant la coordination pédagogique et la mise en place de projets interfilières. Sur place, l’infrastructure permet d’accueillir ce type de productions.

À titre d’exemple, les étudiants travaillent sur un festival qui a lieu au mois de juin. Des conditions réelles filmées par la section vidéo, tandis que le son et la lumière sont gérés par la section du spectacle vivant. Une captation multicaméra est aussi retransmise en streaming. L’année est rythmée par deux ou trois grands projets de ce type, parallèlement à d’autres plus petits. Il y a trois ou quatre sections qui se mélangent, c’est l’ADN des projets : obtenir un produit fini entièrement réalisé par les étudiants.

Le matériel technique

Didier Borius est responsable technique et infrastructures du campus. Ses attributions diverses l’ont d’abord amené trouver le matériel adéquat pour mettre en place un magasin pédagogique opérationnel à disposition des intervenants et des étudiants. L’enjeu était d’avoir du matériel robuste, tout en restant dans le budget raisonnable d’une école. Il fallait aussi avoir du stock, et que celui-ci corresponde à ce que l’on trouve sur le marché.

Pour la rentrée prochaine, avec l’arrivée de la partie spectacle vivant et notamment pour la lumière, une GrandMa 2 d’occasion et probablement une GrandMa 3 avec commandes Wings, répondront aux besoins de régie lumière. Les étudiants travailleront assurément avec ce genre de console, et anticiper l’obsolescence de certains matériels fait partie du challenge. Didier souhaite transmettre les bonnes pratiques. Il s’occupe également de toute l’infrastructure, incluant les plateaux techniques et la sécurité attenante.

Sono Mag : Que t’apporte ton expérience pour tes fonctions au sein de 3iS ?

Didier Borius : La première chose, c’est cette culture de la sécurité. En tant qu’ancien régisseur général, c’est une priorité. J’ai également apporté mon réseau du spectacle vivant, que cela soit par les fournisseurs ou les professionnels avec qui j’ai travaillé par le passé. Mes compétences et habilitations me permettent d’avoir en charge la sécurité de tout le bâtiment. J’ai pu contribuer à monter la filiale du spectacle vivant qui va bientôt voir le jour. Même si dans les autres campus, 3iS a déjà développé cette filière depuis quelques années, tout était à faire ici. J’interviens très peu sur l’enseignement, en dehors de la partie sécurité, en revanche je prends part à la recherche d’intervenants compétents.

Le magasin permet aux étudiant d’emprunter le nécessaire pour la bonne réalisation de leurs projets pédagogiques ou personnels.

Sono Mag : Comment se passe le fonctionnement du magasin ?

D. B. : J’ai voulu une organisation qui s’approche le plus possible de la réalité avec des process structurés. Nous utilisons un logiciel de gestion répandu dans le métier de la location/prestation de matériel. Sur l’Intranet du campus, il y a un inventaire maintenu à jour de tout le matériel dont nous disposons à l’école, avec les prévisions de disponibilités. Pour emprunter du matériel, l’étudiant doit remplir une fiche décrivant ses besoins matériels et leur durée. Deux alternants (embauchés par 3iS) gèrent la partie opérationnelle du magasin, valident les demandes, et proposent des solutions alternatives si besoin, comme pourrait le faire un prestataire dans la vraie vie. Une fois la demande validée, l’emprunteur reçoit par mel une facture, qui n’en est pas une, bien entendu !

Mais cela leur permet de connaître le montant que cela leur aurait coûté chez un prestataire.