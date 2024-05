Le jeudi 6 Juin 2024 à Lyon Marché Gare (ouverture des portes à 19h), rejoignez 3iS pour la soirée du 3iS Fest, un projet pédagogique inter-filière orchestré par l’école 3iS Lyon et le BDE Lumen.

Cet événement, conçu et organisé par les étudiants, vise à célébrer la diversité des talents au sein de la communauté éducative tout en offrant une plateforme dynamique pour les artistes émergents. Tous les bénéfices générés par cet événement seront intégralement reversés au BDE Lumen, soutenant ainsi les initiatives et projets étudiants au sein de l’école.

Cette initiative étudiante promet de divertir et de renforcer les liens entre les différentes filières de l’école. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui cherchent à explorer la créativité et l’innovation dans un cadre festif et engagé.

Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/lumen/evenements/3is-fest

Programmation :

Yudana, un quatuor de rock psychédélique ambiant qui façonne des paysages sonores à travers des textures planantes et des rythmes hypnotiques.

Olga la Rouge : chanson française dans un style hybride oscillant entre rock, soul, pop et bossanova.

105 de Groove : une explosion de rythmes et de mélodies, à la croisée de l’afrobeat, du hip-hop et du jazz.