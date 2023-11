3iS Lyon devient partenaire d’Avid

Le centre de formation 3iS Lyon est désormais membre officiel du programme Avid Learning Partner. Ce partenariat est pour eux un véritable gage de qualité pour leurs formations en Cinéma & Audiovisuel et en Son. L’accréditation Avid Learning Partner offre aux étudiants de 3iS Lyon un accès aux programmes officiels de formation aux produit Avid et aux examens de certification sous la supervision d’un formateur agréé par Avid. Sont concernés notamment le logiciel Avid Media Composer dédié à la post-production audiovisuelle, ainsi que Pro Tools, logiciel de référence chez les professionnels de la musique et de la post-production audio.