Le campus de Lyon propose un catalogue varié de formations continues, dont Régisseur.se général.e du spectacle (RNCP niveau 6). Prochainement, deux nouvelles formations seront disponibles : Régisseur.e lumière et Régisseur son (RNCP niveau 5). La prochaine promotion en régie générale est également en préparation. 3iS offre aussi des modules spécifiques : exploitation d’une régie lumière (pupitre traditionnel et GrandMA 2), exploitation d’une régie son, sécurité et prévention des risques en spectacle vivant et événementiel, entre autres.

Pour plus d’informations : 06 36 01 10 02 / 04 72 76 01 37

www.3is-executive.fr et www.3is-education.fr (formations initiales post-bac).