Après deux premières promotions de Régisseur technique du spectacle et de l’événementiel (RNCP niveau 5), 3iS annonce l’ouverture, en septembre 2025, de la formation initiale de Régisseur général du spectacle et de l’événementiel. Cette formation d’un an (stages alternés, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) est enregistrée au RNCP niveau 6.

Conditions d’accès : être titulaire d’un titre en Régie technique du spectacle ou justifier d’une expérience professionnelle suffisante en tant que régisseur technique.

Candidatures sur www.3is-education.fr. 3iS Lyon propose aussi des formations initiales : spectacle vivant, cinéma audiovisuel, acting, son, communication audiovisuelle et digitale.