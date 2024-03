3iS Lyon lance sa première masterclass

Le lundi 18 mars, à 18 h, durant 90 minutes, Olivier Abbou, scénariste, réalisateur et producteur français, répondra aux questions des étudiants en son et audiovisuel sur le thème : « Le son à l’image vu par le réalisateur ». Il partagera ses astuces sur l’importance entre l’association du son et de l’image, tout en dévoilant les coulisses de tournage de films tels que Les Papillons noirs, Furie et Drone Games. 3iS Lyon se dit ravi de proposer ce format à ses étudiants, une opportunité pour bénéficier de l’experience de cet invité, dans un cadre proche et convivial.

Cet événement sera également diffusé en direct sur www.twitch.tv/3isecole