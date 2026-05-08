Le 4 juin prochain, le campus 3iS Lyon organisera l’édition 2026 du 3iS Fest, un événement pédagogique et artistique porté par la filière Spectacle Vivant. Conçu comme un véritable terrain d’application, le festival mobilise les étudiants en régie son, lumière et vidéo sur l’ensemble de la chaîne technique : préparation, accueil artistes, exploitation et conduite. Un appel à projets est en cours pour sélectionner trois groupes émergents qui se produiront sur scène. En tête d’affiche, le Skokiaan Brass Band viendra clôturer la soirée avec son énergie festive. Entrée gratuite sur billetterie.